Российским застройщикам могут предложить рассрочку по штрафам

Соответствующие документы уже подготовлены, отметил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российским застройщикам планируется предложить инструмент, позволяющий ввести рассрочку по штрафам за задержку ввода жилья. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

"Мы взвешенно подходим к завершению моратория. Мы предлагаем инструмент, позволяющий применить некую рассрочку по штрафам и пеням за три года. Главная задача - не обанкротить отрасль, но более важная задача - это получение гражданами квартир в срок", - отметил Стасишин.

По его словам, соответствующие документы уже подготовлены.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщал, что решение об отсрочке штрафов застройщикам за перенос сроков планируется отменить с 2026 года.