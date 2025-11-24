В России запустили базовую версию платформы данных для строительства

Инициатива призвана повысить объем машиночитаемых данных девелопмента и способствовать ускоренному внедрению технологий искусственного интеллекта в отраслевые процессы, отметили в компании ДОМ.РФ

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. ДОМ.РФ запустил базовую версию платформы данных для строительства в России, говорится в сообщении компании.

"ДОМ.РФ запустил базовую версию Отраслевой платформы данных строительной отрасли. Инициатива призвана повысить объем машиночитаемых данных девелопмента и способствовать ускоренному внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в отраслевые процессы", - отмечается в сообщении.

По словам замминистра строительства и ЖКХ РФ Константина Михайлика, платформа создана в рамках федерального проекта "Новый ритм строительства", входящего в национальный проект "Инфраструктура для жизни". "Это не просто база данных: объединив усилия Минстроя России, регионов и профессионального сообщества, мы переводим индустрию на "цифровой язык", чтобы открыть дорогу искусственному интеллекту. Наша цель - чтобы проекты с самого начала генерировали чистые, структурированные данные, готовые для анализа искусственным интеллектом. Все это позволит нам принимать более точные решения, оптимизировать ресурсы и вывести отрасль на качественно новый уровень эффективности и технологической независимости, определенных национальными целями развития страны", - приводятся в сообщении слова Михайлика.

На платформе уже размещены первые наборы данных, связанные с многоквартирным строительством (МКД), частным домостроением и жилищно-строительными кооперативами (ЖСК). Пользователи могут получить доступ к датасетам, таким как анализ квартир по классам недвижимости, план ввода объектов строительства по кварталам, объекты строительства по регионам, анализ сезонности строительства, квартирография, популярность характеристик частных домов, региональная аналитика строительства, активность застройщиков по строительным проектам, прогноз ввода объектов ЖСК.