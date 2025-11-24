В региональных центрах РФ средний чек по покупке "первички" вырос на 53% за год

Такая динамика связана не с увеличением готовности населения приобретать жилье или цены квадратного метра, а с изменением его структуры, отметил генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Алексей Завгородний

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Средний чек сделки по покупке первичной недвижимости в столицах РФ вырос за 10 месяцев 2025 года на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Алексей Завгородний.

"В 2024-2025 годах динамика рынка недвижимости начала восстанавливаться. По столичным регионам в сделках на первичном рынке мы видим в 2025 году в неипотечном сегменте рост среднего чека на 53% год к году (до 8,7 млн рублей - прим. ТАСС)", - сказал он.

По словам Завгороднего, рост среднего чека связан не с увеличением готовности населения приобретать жилье или цены квадратного метра, а с изменением его структуры. Если в 2024-м и в предыдущие годы в неипотечные сделки с новостройками включали небольшие кладовые помещения, машиноместа, то на текущий момент в эту же статистику попадают и купленные за собственные средства квартиры-студии, а также покупки в рассрочку, которые раньше фактически в основном закрывались ипотекой, а сейчас попадают в категорию неипотек, пояснил он.

В регионах РФ рост среднего чека сделки с новостройками составил 26% - 2,4 млн рублей, добавил Завгородний. "Ипотеку продолжают брать, начала подрастать рыночная ипотека. При этом первоначальный взнос сохраняется высоким - около 49%. Это означает, что большинство сделок в таком достаточно сложном сейчас рынке - это сделки внутри цепочек, когда внесение первоначального взноса происходит за счет продажи предыдущего объекта недвижимости", - сказал он.

По словам эксперта, средний возраст ипотечного заемщика по-прежнему составляет около 40 лет. За последние четыре года доля поколения зумеров, то есть людей, родившихся после 1997 года, возрастает, но финансируют такие сделки часто члены семьи этих людей. Процент миллениалов в структуре сделок снижается, заключил он.