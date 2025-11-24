В Новосибирской области планируется ввести более 2,1 млн кв. м жилья в 2026 году

Объем ввода соответствует плану 2025 года

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Более 2,1 млн кв. м жилья планируется ввести в Новосибирской области в 2026 году, что соответствует плану 2025 года. Об этом сообщил министр строительства региона Дмитрий Богомолов.

"Перед нами уже поставлены задачи на 2026 год, по плану нам предстоит ввести также не менее 2,154 млн кв. м жилья", - цитирует его пресс-служба министерства. По словам Богомолова, строительный задел по строящимся многоквартирным домам в регионе составляет 4,5 млн кв. м.

По данным Минстроя, за 11 месяцев 2025 года в регионе введено более 2 млн кв. м жилья, из которых 53% - индивидуальное жилье, 47% - многоквартирное жилье. "Несмотря на экономические сложности и высокие ипотечные ставки, сфера жилищного строительства в нашем регионе продолжает стабильное развитие", - считает министр.

С 2020 по 2024 год в Новосибирской области введено в эксплуатацию более 11,8 млн кв. м жилья. Регион входит в топ-20 рейтинга субъектов РФ по вводу жилья и лидирует по этому показателю в Сибирском федеральном округе.

Базовым сценарием прогноза социально-экономического развития региона с 2026 по 2028 годы предусмотрен ввод жилья общей площадью более 6,5 млн кв. м.