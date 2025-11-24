Эксперт Гиновкер: пересмотр разрешений на жилье в Финляндии не повлияет на спрос

Спрос на недвижимость у россиян угас еще до обсуждения новых правил, отметил основатель агентства недвижимости "Невский простор"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Пересмотр разрешений на покупку недвижимости в Финляндии не повлияет на спрос со стороны россиян, число сделок и так близко к нулю. Такое мнение высказал ТАСС основатель агентства недвижимости "Невский простор" Александр Гиновкер.

Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен призвал пересмотреть разрешение на покупку квартир россиянами, которые приобретаются в виде акций в жилищных компаниях.

"В Финляндии россияне обычно оформляли квартиры через покупку акций жилищных компаний. Этот формат когда-то был привычным, но приток покупателей почти исчез. Сделки падают уже не первый год, и сейчас объем близок к нулю. Поэтому пересмотр разрешений никак не изменит спрос", - отметил собеседник агентства.

По его словам, спрос на недвижимость угас еще до обсуждения новых правил. "Ситуация напоминает недавнее закрытие аэропорта: формально событие значимое, а на практике рынок уже ушел в паузу, и этот шаг лишь фиксирует то, что фактически произошло раньше", отметил Гиновкер.

Владелец международного агентства недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов призвал быть бдительными при покупке недвижимости за рубежом. "Россияне на любом рынке сейчас уязвимее местных граждан", - сказал Садыгов в беседе с ТАСС.