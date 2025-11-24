Эксперт Григориади предложил ввести "карантин средств" на время сделок с жильем

Механизм предполагает, что покупатель вносит средства на эскроу-счет в банке, сделка регистрируется в Росреестре, отметил адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/ "Карантин средств" необходимо ввести после регистрации недвижимости, во время которого продавец не сможет обналичить деньги или перевести их третьим лицам. Об этом рассказал адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади в колонке ТАСС.

"Эскроу-счета обязательны только для долевого строительства (ДДУ). Необходимо распространить этот механизм на все сделки купли-продажи жилья. Механизм предполагает, что покупатель вносит средства на эскроу-счет в банке, сделка регистрируется в Росреестре. Новелла состоит в том, что после регистрации вводится обязательный "карантин средств" (например, 14 дней). В этот период продавец видит деньги на счете, но не может их перевести третьим лицам или обналичить", - предложил Григориади.

По его словам, в течение карантина средства могут быть использованы в цепочке сделок только для безналичной оплаты другой недвижимости. Необходимо также прописать запрет для продавца на снятие наличных денежных средств от продажи квартир.

"Это решает проблему "альтернативных сделок" (деньги движутся внутри банковской системы без обналичивания) и дает реальный период охлаждения, когда деньги уже у продавца, но мошенники не могут их изъять", - отметил Григориади.