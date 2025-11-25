Самая многокомнатная в РФ квартира на массовом рынке продается в Петербурге

Стоимость девятикомнатного жилья составляет 32 млн рублей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Самая многокомнатная квартира на рынке массового жилья РФ - девятикомнатное жилье в Санкт-Петербурге - продается за 32 млн рублей, выяснил ТАСС.

"Продается дeвятикомнатная квартира площадью 195,6 кв. м. Квартира имеет четыре спальни, кабинет и кухню площадью 12 кв. м. три балкона и лоджию, а также три санузла. Жилье укомплектовано мебелью и техникой", - говорится в объявлении. Квартира находится в Приморском районе. Из окон открывается вид на Финский залив.

На втором месте - пятикомнатная квартира площадью 145,9 кв. м в Ленинском районе Новосибирска, которая продается за 19,9 млн рублей, рассказала ТАСС руководитель департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева. Объект находится в доме 2008 года постройки. Квартира имеет кухню-гостиную площадью 20 кв. м, меблированные комнаты, два балкона, кладовое помещение, гардероб и два санузла. Тройку лидеров замыкает пятикомнатная квартира площадью 106 кв. м в Казани, выставленная на продажу за 18,9 млн рублей. Объект находится в Советском районе города в доме 2002 года постройки. Квартира имеет три лоджии. Продается с ремонтом и мебелью.

Многокомнатность снижается

Доля многокомнатных квартир (от четырех комнат и выше) на вторичном рынке городов-миллионников РФ в последнее время уменьшается: в среднем она колеблется на уровне 10%, в 2025 году - снизилась до 7%, сказала Чегодаева. Средняя площадь многокомнатных квартир в РФ составляет 140 кв. м. "Снижение числа многокомнатных квартир в последнее время связано с тем, что застройщики с 2015 года систематически уменьшали долю такого жилья", - отметила эксперт.

По ее словам, на вторичном рынке Москвы доля многокомнатных квартир составляет 11% при средней площади 190 кв. м. Лоты традиционно востребованы семейными парами с детьми, которые улучшают свои жилищные условия, отметила эксперт. Самыми востребованными вариантами являются квартиры в домах комфорт-класса со сроком сдачи после конца 1990-х - начала 2000-х, добавила она. В Москве средневзвешенная цена за квадратный метр таких квартир составляет 969,2 тыс. рублей, большая часть продается находится в Центральном и Западном административных округах.