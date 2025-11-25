Мишустин: более 500 тыс. человек расселили из аварийного жилья с 2022 года

Премьер-министр РФ сообщил, что с этого времени также ввели более 400 млн кв. м жилья

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Свыше полумиллиона человек были расселены из аварийного жилого фонда в России с 2022 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

"Расселили 570 тыс. человек из 10 млн кв. м аварийного фонда", - отметил он, говоря о достигнутых с 2022 года результатах.

Председатель правительства также сообщил, что с этого времени было введено более 400 млн кв. м жилья. "Провели капитальный ремонт почти 170 тыс. многоквартирных домов. Был уточнен порядок проведения для них государственного технического учета", - добавил он.

Говоря о сфере ЖКХ, Мишустин указал, что было построено или реконструировано свыше 3,5 тыс. объектов и около 3,8 тыс. км инженерных сетей. Достигнутые результаты, по его словам, позволили повысить качество услуг для почти 24 млн жителей России.