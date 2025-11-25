Хуснуллин: решение актуализировать стратегию развития стройотрасли РФ принято

Вице-премьер отметил, что в ходе стратсессии с главами регионов, заинтересованными членами правительства и с профессиональным сообществом обсуждалось, что нужно сделать, чтобы удовлетворять потребности россиян в современном жилье

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин © Александр Миридонов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Решение актуализировать стратегию развития строительной отрасли России принято. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы обсудили стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ, которую утвердили в 2022 году. С учетом изменившейся ситуации макроэкономической, внутриполитической и прочих внешних факторов было принято решение об актуализации стратегии развития отрасли до 2030 года с перспективой до 2035 года", - сказал он по итогам стратсессии "О ходе реализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года и предложениях по ее актуализации".

Хуснуллин отметил, что в ходе стратсессии с главами регионов, заинтересованными членами правительства и с профессиональным сообществом обсуждалось, что нужно сделать, чтобы удовлетворять потребности россиян в современном жилье и качественных коммунальных услугах. Он выразил надежду, что итоги сессии дадут новый импульс для развития строительной отрасли и ЖКХ.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил актуализировать положения развития строительной отрасли и ЖКХ в России, привести их в соответствие со стратегией пространственного развития и мероприятиями профильного нацпроекта.