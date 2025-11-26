Обеспеченность жильем жителей Приморья хотят увеличить к 2030 году на 17%

В 2025 году в эксплуатацию ввели 1,3 млн кв. м жилья

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Обеспеченность жильем в Приморском крае планируют увеличить к 2030 году с 26,6 до 31,3 кв. м на человека, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на заместителя председателя правительства Приморского края Ольгу Иванникову. В 2025 году уже введено в эксплуатацию 1,3 млн кв. м жилья.

"В 2024 году мы достигли показателя на уровне 26,6 кв. м. Прогнозируемый показатель обеспеченности жильем одного жителя Приморья составит 27,3 кв. м на человека. К 2030 году мы должны выйти на уровень 31,3 кв. м. Есть куда расти", - цитирует пресс-служба Иванникову.

Она подчеркнула, что с 2020 года в Приморье объем жилищного строительства вырос практически в три раза. По итогам 10 месяцев 2025 года введено в эксплуатацию 1,3 млн кв. м жилья, что на 7% больше аналогичного периода 20224 года.

По словам Иванниковой, отмена массовой льготной ипотеки в июле 2024 года не привела к кризису строительной отрасли в Приморском крае, так как для региона драйвером является дальневосточная ипотека.

Она отметила, что министерство строительства РФ предлагает достаточно широкий спектр мер поддержки: инфраструктурные бюджетные, казначейские инфраструктурные, специальные казначейские кредиты, которые дают возможность регионам создавать стратегическую инфраструктуру под проекты жилой застройки. Правительство региона также готово брать на себя подобные обязательства, но только под комплексную застройку.