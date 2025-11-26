Эксперт Бобровская: доля новостроек с отделкой в Москве и Петербурге снизилась на 18%

Ведущий аналитик "Циан" отметила, что в более дорогих комплексах квартир без отделки заметно больше

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Доля жилья в новостройках с отделкой в Московском регионе, а также в Санкт-Петербурге и Ленобласти снизилась за последние 5 лет на 18 процентных пунктов (п. п.) - с 66% в январе-октябре 2020 года до 48% за аналогичный период 2025 года и на 7 п. п. - с 2024 года (55%). Об этом рассказала в беседе с ТАСС ведущий аналитик "Циан" Елена Бобровская.

"В Московском и Петербургском регионах сейчас около 48% новостроек продаются с отделкой. За последние годы доля снизилась: год назад (на 1 ноября 2024 года) она составляла 55%, три года назад (ноябрь 2022 года) - 59%, пять лет назад (ноябрь 2020 года) - 66%. Кроме того, из-за усложнения логистики и нехватки рабочих стало меняться соотношение предлагаемых вариантов: застройщики все чаще предлагают не чистовую отделку, а черновую или предчистовую", - сказала она.

В других городах-миллионниках России, по оценкам аналитиков, доля квартир с отделкой в этом году в среднем составляет около 65%.

По словам Бобровской, в двух столичных регионах в январе-октябре 2025 года на квартиры с отделкой пришлось 63% сделок, что на 4% меньше по сравнению с прошлым годом (67%). Это связано с изменениями в структуре предложения. Так, на стадии котлована с отделкой в этом году покупают 71% квартир и апартаментов (в 2024 году - 73%), когда дом сдан - 59% (в прошлом году - 67%).

Аналитик отмечает, что в более дорогих комплексах квартир без отделки заметно больше, так как среди их покупателей в основном те, кто делает ремонт "под себя". В комфорт-классе отделка встречается чаще - это сегмент с наибольшей конкуренцией за покупателя, в нем девелоперы стараются сохранить в предложении больше лотов с отделкой. "Если сравнивать предложения внутри одного жилого комплекса, где есть оба помещения с отделкой и без нее, то в Московском регионе в этом году премия за отделку составляет 11% (в среднем по всем квартирам в активном предложении на рынке новостроек без учета элитных)", - заключила специалист.