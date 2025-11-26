В Москве число сделок с эскроу выросло на 8,1% в октябре

Всего с начала года доля сделок с использованием эскроу в городе достигла 98,3%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Число сделок с использованием эскроу-счетов в Москве в октябре 2025 года выросло на 8,1% по сравнению с сентябрем. Об этом говорится в сообщении управления Росреестра по столице.

"В октябре 2025 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 11 051 договор участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости с использованием эскроу-счетов. Показатель увеличился на 8,1% по сравнению с сентябрем текущего года (10 222 ДДУ)" - отмечается в сообщении.

Число сделок эскроу с новостройками в октябре этого года превысило на 5,2% прошлогодний октябрьский результат - 10,5 тыс. договоров, а к рекордному октябрю 2023 года - 16,45 тыс. сделок - показатель снизился на 32,9%.

За 10 месяцев этого года зарегистрировано 94,2 тыс. ДДУ с использованием эскроу, что на 11,9% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (107 тыс. договоров) и на 21,8% ниже января - октября 2023-го (120,5 тыс. договоров).

Всего с начала года доля сделок с использованием эскроу в Москве достигла 98,3%, что стало максимумом для января - октября за все годы ведения статистики. За аналогичный период 2024 года доля таких сделок составляла 97,4%.