Сбер: лишь 8,3% россиян могут накопить на первоначальный взнос за два года

По словам зампредседателя правления банка Тараса Скворцова, россиянину с медианной зарплатой, который планирует купить квартиру в новостройке, потребуется 6,2 года, чтобы накопить 20% первоначального взноса для ипотеки на квартиру площадью 65 кв. м

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Лишь 8,3% работающих россиян смогут накопить на 20-процентный первоначальный взнос по ипотеке за два года, рассказал в ходе Domclick Digital Forum в Москве заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов.

"Всего за пять лет средний срок накопления на первоначальный взнос в России увеличился в 2,7 раза. В итоге только 8,3% работающих россиян сегодня могут накопить нужную сумму на первоначальный за два года", - сказал Скворцов.

По его словам, россиянину с медианной зарплатой, который планирует купить квартиру в новостройке, потребуется 6,2 года, чтобы накопить 20% первоначального взноса для ипотеки на квартиру площадью 65 кв. м. В 2019 году этот срок составлял 2,3 года.

При этом показатели существенно отличаются от региона к региону, отметил Скворцов. В топ-10 регионов с минимальным сроком накопления на первоначальный взнос вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (2,9 года), Республика Саха (Якутия) и Ханты-Мансийский автономный округ (по 3,5 года), Псковская область (3,6 года), Республика Коми, Оренбургская и Архангельская области (по 3,8 года), Республика Карелия и Новгородская область (по 4 года), Калужская область (4,1 года). Дольше всего на первоначальный взнос понадобится копить в республике Алтай (11,8 года), Москве (7,8 года), Астраханской области (7,7 года), республике Татарстан (7,4 года).