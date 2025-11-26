Сбер подписал соглашения с пятью девелоперами Московского региона

При поддержке банка предприниматели возводят более 18,4 млн кв. м - свыше 15,4 млн в столице и Подмосковье, и еще около 3 млн по всей России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. "Сбер" заключил с пятью девелоперами соглашения о реализации проектов в области искусственного интеллекта (ИИ) и цифровизации. Соответствующие документы были подписаны на Domclick Digital Forum в Москве, отмечается в сообщении банка.

"В рамках Domclick Digital Forum, который проходит в Москве, Московский банк Сбербанка подписал ряд соглашений с девелоперами Москвы и Подмосковья: ГК "ФСК" - о стратегическом партнерстве по комплексной цифровой трансформации с применением технологий искусственного интеллекта, Sezar Group - о внедрении технологий искусственного интеллекта в процессы девелопера, ГК Author Development - о реализации совместных проектов по созданию инновационных цифровых апарт-комплексов, ГК "Север" - о реализации совместного проекта по внедрению инновационных технологических решений "Сбера" в девелоперские процессы и ГК 3S Group - о сотрудничестве в области цифровизации строительных процессов с применением решений "Сбера", - отмечается в сообщении.

При поддержке Московского банка Сбербанка девелоперы возводят более 18,4 млн кв. м - свыше 15,4 млн в Москве и Московской области и еще около 3 млн по всей России.

"Сегодняшние соглашения с девелоперами - это практические инструменты совместной работы, которые помогают нашим партнерам внедрять новые технологии, оптимизировать процессы, быстрее выводить объекты на рынок, а людям - получать более качественное жилье", - приводятся в сообщении слова председателя Московского банка Сбербанка Германа Барга.