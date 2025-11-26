Хуснуллин сообщил о "перекосе" на ипотечном рынке России

Сумма поддержки обходится в 1,9 трлн рублей, отметил заместитель председателя правительства

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Доля рыночной ипотеки на уровне 18% в общем объеме спроса говорит о "перекосе" в сторону льготных программ на ипотечном рынке России. Такое мнение высказал в ходе Domclick Digital Forum заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"У нас за всю историю ипотеки произошел небывалый перекос. Доля рыночной ипотеки осталась в 18%. Мы на сегодняшний день поддерживаем рынок жилищного строительства и гарантируем вложения граждан с использованием льготных программ кредитования. Нам это очень дорого обходится. Люди, которые взяли ипотеку под 2%, 6% и 8%, они разницу из бюджета получают ежемесячно", - сказал Хуснуллин.

По его словам, сумма поддержки обходится в 1,9 трлн рублей. "Мы разницу доплачиваем, чтобы стабильно сохранять условия кредитования граждан", - добавил Хуснуллин.