Количество новых разрешений на строительство в России уменьшилось на 22%

В 2024 году ввели 107 млн кв. м, а в 2025 году - не менее 105 млн кв. м жилья, отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Число новых разрешений на строительство в России уменьшилось на 22% в годовом сопоставлении. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе Domclick Digital Forum.

"В прошлом году мы ввели 107 млн кв. м, в этом году - не менее 105 млн кв. м жилья. То есть мы еще год на старых заделах проедем. А вот дальше ситуация становится более тревожной, потому что новых разрешений на строительство выдано на 22% меньше. Поэтому если, конечно, мы сейчас не предпримем какие-то серьезные меры по поддержке рынка недвижимости, он будет стагнировать", - сказал он на пленарном заседании.

Хуснуллин напомнил, что во вторник у премьер-министра РФ Михаила Мишустина прошла подробная стратегическая сессия, где обсуждалось развитие строительной отрасли и ЖКХ. "Мы наметили целый ряд мер и, конечно, очень не хотим, чтобы темпы жилищного строительства снижались", - пояснил он.