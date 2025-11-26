Хуснуллин считает, что нужно вкладываться в ИИ в строительстве

Вице-премьер РФ отметил, что пока строительство и девелопмент в стране отстают по внедрению таких технологий

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Использование искусственного интеллекта (ИИ) в строительстве может удвоить производительность труда. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе Domclick Digital Forum.

"Сейчас время цифровых технологий. На сегодняшний день производительность труда в стране в стройке в два-три раза ниже, чем в развитых странах. Но, коллеги, давайте производительность труда на 50% поднимем в нашем блоке... Я считаю, что надо вкладываться в искусственный интеллект", - сказал он, добавив, что эта тема еще не доработана отраслью.

По словам Хуснуллина, пока строительство и девелопмент в России отстают по внедрению технологий ИИ. "За этим будущее. Давайте вместе над этим работать", - подчеркнул он.