Хуснуллин сообщил о возможности реструктуризации штрафов для застройщиков

По словам зампредседателя правительства, застройщики в условиях высокой ключевой ставки могут не справиться с финансовой нагрузкой

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Власти рассматривают возможность реструктуризации штрафов за перенос сроков со стороны застройщиков, сообщил журналистам в кулуарах Domcliсk Digital Forum заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Мы рассматриваем все-таки реструктуризацию штрафов, потому что их накопилось более 100 млрд [рублей]", - сказал Хуснуллин.

По его словам, застройщики в условиях высокой ключевой ставки могут не справиться с финансовой нагрузкой.

"Мы за то, чтобы штрафы вводились и были как стимулирующие методы. Нас беспокоит, что 19% проектов сдвинули сроки вправо, - сказал он. - Мы договорились на штабе, что проанализируем каждого застройщика, причины задержки. Мы будем подталкивать к тому, чтобы дома вводились".