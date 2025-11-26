Правкомиссия утвердила решения по 32 недостроям

Из них 14 намерены достроить, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президиум (штаб) правительственной комиссии по региональному развитию РФ утвердил решения еще по 32 недостроенным объектам, 14 из которых планируется завершить. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Правкомиссия по региональному развитию утвердила решения еще по 32 недостроенным объектам, 14 из которых планируется достроить", - приводятся в сообщении его слова.

Среди планируемых объектов есть социально значимые из разных регионов: выставочный павильон в Архангельской области, лечебные корпуса Калининградской психиатрической больницы, центральная районная больница и родильный дом в Республике Дагестан, водозаборные скважины и водопроводные сети в Чеченской Республике, участок автодороги в Ленинградской области, а также фондохранилище для музея в Торжке Тверской области.

По словам Хуснуллина, в федеральном реестре числится 781 объект от 35 ведомств. В целом управленческие решения приняты по 780 объектам, 379 из которых будут достроены. В реестр попадают объекты, финансируемые из федерального бюджета.

"По итогам совместной работы штаба, Минстроя и заинтересованных ведомств 45 объектов на данный момент уже достроены. Внесение в реестр позволяет президиуму (штабу) правительственной комиссии по региональному развитию определить дальнейшую судьбу каждого объекта: достройку, продажу, снос или передачу на региональный уровень", - приводятся в сообщении словам замминистра строительства и ЖКХ РФ Юрия Гордеева.