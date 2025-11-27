В Москве трофейная недвижимость за пять лет подорожала в два раза

Средняя цена квадратного метра в столице достигла исторического максимума

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Средняя цена квадратного метра эксклюзивных форматов элитной недвижимости на первичном рынке, которую часто называют трофейной, за последние пять лет выросла в Москве в два раза и достигла исторического максимума - 3,37 млн руб. Об этом говорится в материалах NF Group, которые есть в распоряжении ТАСС.

Аналитики изучили объекты, представленные в ограниченном количестве, которые реализуются по более высокой цене, чем другие в проекте и обладают нетипичными характеристиками (увеличенная высота потолков, приватный вход, летние помещения и другое).

"Средневзвешенная цена квадратного метра эксклюзивных форматов на первичном рынке элитной недвижимости Москвы за последние пять лет выросла более чем в два раза и достигла исторического максимума: на конец сентября 2025 года она составила 3,37 млн руб. за кв. м (+1% за квартал и +18% за год)", - отмечается в материалах.

По итогам сентября в элитных новостройках в формате открытых продаж предлагалось около 240 эксклюзивных объектов, что на 33% больше год к году и почти в 2,5 раза больше, чем пять лет назад, указывают аналитики. Среди них - чуть более 200 пентхаусов, включая двухуровневые варианты, что составило 84% всего объема эксклюзивных предложений. Еще 7% объема пришлось на формат сити-хаусов (могут быть объединены с частью квартир, в отличие от таунхаусов, которые обычно идут отдельно) - в продаже было представлено около 20 таких объектов. По 3% составили таунхаусы и виллы соответственно - примерно по 10 лотов каждого типа. Наименьшую долю в структуре предложения, совокупно не более 3%, занимают двухуровневые лоты (не более пяти лотов), а также особняки, скай-виллы (чаще располагаются на предпоследнем этаже, но с увеличенной высотой потолков; двухсторонние панорамные виды) и объекты с патио - по одному лоту соответственно.

По словам партнера и регионального директора департамента городской недвижимости NF Group Андрея Соловьева, такие лоты чаще всего представляют собой штучную трофейную недвижимость. "Нередко они реализуются на финальных этапах строительства или уже в готовых проектах - поскольку для подобных покупок особенно важна эмоциональная составляющая мотивации: возможность увидеть жилье вживую, оценить виды, качество дома и другие детали", - отметил он.

Количество сделок с эксклюзивной элитной недвижимостью сократилось на 21% год к году, тогда как их совокупная стоимость выросла почти на 20% на фоне увеличения средневзвешенной цены предложения, добавили аналитики.