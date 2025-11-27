ЦБ готов принять участие в борьбе с мошенничеством при продаже недвижимости

В российских СМИ широко обсуждаются случаи, когда суды принимали решение не в пользу покупателей ипотечных квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Банк России готов принять участие в проработке инициатив по борьбе с мошенничеством при продаже недвижимости. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.

В российских СМИ широко обсуждаются случаи, когда суды принимали решение не в пользу покупателей ипотечных квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Прецедентом стала история с певицей Ларисой Долиной, сделка по продаже квартиры которой была признана недействительной, покупатель лишился жилья и денег, оставшись с ипотекой.

"Мы, как и вы, видим и знаем об этих схемах "Эспрессо". Это действительно, наверное, важная проблема сегодня, но мы не регулируем оборот рынка недвижимости, но при необходимости, если будут какие-то инициативы, мы готовы принять участие в их проработке и доработать компонент, когда в этом участвует финансовый сектор, представляя те или иные услуги или сервисы", - отметил Габуния.

Также, по его словам, если будут накладываться какие-то ограничения на куплю-продажу квартиры, движение самой сделки, и для этого потребуется что-то доработать в части ипотеки, ЦБ, безусловно, примет в этом участие. "Но рынок недвижимости как таковой, продажа с ипотекой или без, сама сделка находится за пределами наших полномочий. При том, что мы разделяем значимость проблемы", - заключил он.