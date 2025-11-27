Мэр Екатеринбурга: в городе удалось создать конкуренцию на рынке строительства

С 2020 года ввели порядка 9 млн кв. м жилья

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Серьезная конкурентная среда сформировалось на рынке строительства жилья в Екатеринбурге, что способствует высоким темпам - с 2020 года здесь введено порядка 9 млн кв. м жилья. Такое мнение выразил глава города Алексей Орлов на главной стратегический сессии форума "Города России: технологии лидерства" в Екатеринбурге.

"Я считаю что нам удалось добиться существенных достижений выстраивания партнерских отношений с нашими девелоперами, удалось создать в общем-то достаточно такую серьезную конкурентную среду на рынке строительства жилья. Наверное, у нас работает самое большое количество девелоперов среди крупных городов, ну и результат налицо: с 2020 года ведено в строй порядка 9 млн кв. м жилья, это объем жилья среднего города. И задача стоит до 2030 года примерно такой же объем ввести", - сказал он.

Орлов добавил, что вслед за ростом ввода жилья идет огромная работа по развитию инфраструктуры городской агломерации.

"Мы себя рассматриваем как центр большой агломерации, у нас 14 городов в агломерацию входят. <...> Результаты развития агломерации говорят сами за себя. Со времени формирование нашего объединения организационного, это было в 2020 году, <...> объем инвестиций на душу населения увеличился в 2,3 раза, объем товаров собственного производства - более чем в два раза, а зарплата увеличилась в 1,6 раза. То есть это в общем-то очень серьезные такие цифры, эту работу мы будем продолжать", - сказал он.

IX Общероссийский форум стратегического развития "Города России: технологии лидерства" проходит в Екатеринбурге 27-28 ноября. Участниками стали более чем 250 городов России и стран СНГ. Кроме того, на форуме впервые проходит выставка технологий и решений, направленных на развитие муниципальной инфраструктуры. Организаторы форума - администрация Екатеринбурга, центр стратегических разработок и союз российских городов под патронажем Минэкономразвития РФ, при поддержке правительства региона, аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги и Всероссийской организации местного самоуправления. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.