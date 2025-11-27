Эксперты: принцип "деньги в обмен на право собственности" снизит риски

Специалист Народного фронта Павел Склянчук отметил, что нормы о проектном финансировании трактуются участниками рынка отчасти вольно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Предложение ЦБ законодательно закрепить принцип получения денег застройщиками только после перехода к покупателям жилья права собственности направлен на защиту от рисков при предоставлении рассрочек. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные ТАСС.

Ранее сообщалось, что Банк России считает необходимым доработать законодательство в сфере жилищного строительства для минимизации недобросовестных практик со стороны застройщиков и закрепить принцип "деньги в обмен на право собственности" при продаже жилья в рассрочку.

"Предложения застройщиков о бесплатной рассрочке являются недобросовестной конкуренцией, поскольку существует система кредитования со стороны банков и регулирование в части раскрытия счетов эскроу. Сегодня застройщики имеют возможности привлекать средства от потенциальных покупателей до того, как сам объект недвижимости уже введен в эксплуатацию. Нормы о проектном финансировании трактуются участниками рынка отчасти вольно, и ЦБ и хотел бы устранить этот правовой пробел", - рассказал ТАСС эксперт Народного фронта Павел Склянчук.

По его словам, эта тема находится в фокусе внимания Банка России в течение последних полутора лет. Она связана с контролем за тем, чтобы те компании, которые предоставляют займы физическим лицам, раскрывали полную стоимость кредитования, а не использовали недобросовестные практики так называемого мисселинга (практика, при которой информация о товаре намеренно искажается - прим. ТАСС).

"Рассрочка - это, по сути, кредитный продукт, который закладывается в цену товара. Бывают другие схемы составления бизнес-модели кредитования. Здесь цена денег не нулевая. Если застройщики дают свои средства, они могут поставить под угрозу всю финансовую модель по осуществлению строительства. Проще говоря, банки должны давать кредиты, а застройщики строить, а не заниматься тем, чтобы привлекать деньги граждан через практику рассрочек", - объяснил Склянчук.

Риск связан с тем, что цена квадратного метра жилья изначально завышается, люди переплачивают, добавил эксперт.

Защита интересов

"Предложение Банка России является очередным шагом по обелению рынка жилья и защиты интересов покупателей. В текущих условиях высокой ключевой ставки инструмент рассрочки стал квазизамещением ипотеки. Хотя формально застройщик предоставляет покупателю рассрочку, на практике возникает и обратная экономическая зависимость: покупатель вносит сразу 20-50%, при этом право собственности не передается", - прокомментировал ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.

Экономически это похоже на кредит покупателя застройщику, причем без предоставления гарантий покупателю, обратил внимание эксперт. Если вдруг застройщик сталкивается с финансовыми сложностями, и в крайнем случае начинается процедура банкротства, то покупатели в рассрочку оказываются уязвимым сегментом. "Закрепление принципа "деньги в обмен на право собственности" в этом случае снизит вероятность того, что деньги застрянут в общей конкурсной массе при банкротстве и покупатель рискует потерять как деньги, так и недвижимость", - добавил Выломов. Есть и последствия данного предложения: удорожание рассрочек, фиксация банками задолженности покупателей, увеличится потребность застройщиков в оборотном капитале (особенно у малых региональных) и прочее.

"Наряду с поправками в законодательство целесообразно сразу и разработать, и принять определенный стандарт рассрочек с запретом скрытых комиссий, навязанных услуг и завышенных штрафов", - заключил эксперт.