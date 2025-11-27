В России спрос на коворкинги вырос почти на четверть

По данным "Авито Недвижимость", в столичном регионе растут продажи практически всех ключевых видов коммерческой недвижимости

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Спрос на коворкинги в России увеличился почти на четверть в 2025 году, говорится в сообщении "Авито Недвижимость".

"По России заметно увеличился спрос на аренду коворкингов (+24%), и в небольшой степени - на покупку гостиниц (+1%)", - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, в столичном регионе растут продажи практически всех ключевых видов коммерческой недвижимости. В Москве и области торговую недвижимость приобретают на 25% чаще, чем в 2024 году, складскую - на 22%, офисную - на 17%, свободного назначения - на 12%. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупки складов выросли на 31%, торговых площадей - на 17%, свободного назначения - на 11%.

Спрос на покупку помещений свободного назначения вырос в Москве и области (+12%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (+11%), Новосибирской области (+8%). Арендовать такую недвижимость стали чаще в столичном регионе (+3%) и Нижегородской области (+1%). Приобретением офисов чаще, чем в 2024 году, интересуются в Москве и области (+17%), а также в Пермском крае (+13%).

"Предложение коммерческих объектов на российском рынке продолжает расти, и сильнее всего выбор увеличился в категориях офисной, складской и производственной недвижимости. Предприниматели значительно чаще снимают помещения для бизнеса, чем покупают. С точки зрения спроса как в сегменте продажи, так и аренды фиксируем снижение - но стоит учитывать, что во многом оно связано с эффектом высокой базы прошлого года, который стал рекордным по объему инвестиций в недвижимость на рынке", - прокомментировал управляющий директор категории "Коммерческая недвижимость" на "Авито" Олег Изотов. По его словам, во второй половине года на рынке коммерческой недвижимости возможно оживление, но во многом это будет связано с прогнозом и реализацией политики ЦБ по ключевой ставке.

Согласно данным CMWP, в категории офисов Москвы наблюдается увеличение объемов нового строительства объектов классов Prime, A и B: по итогам 11 месяцев год к году рост составил 11%. Увеличивается и доля свободных площадей: в ноябре 2025 года она составляла 4,9% (+1,1 п. п. по сравнению с 2024 годом). Средневзвешенная цена продажи в Москве за год снизилась на 8% и составила 400 тыс. рублей за кв. м. В то же время аренда подорожала на 35%, до 31,5 тыс. рублей за кв. м в год.