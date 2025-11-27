В Челябинске планируют реновацию 55 территорий

Заключили 14 договоров с застройщиками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Челябинска планируют проведение комплексного развития (реновации) 55 городских территорий, где суммарно можно построить более 7 млн кв. м жилья. Об этом сообщил на стенде ТАСС на форуме "Города России: технологии лидерства" в Екатеринбурге глава города Алексей Лошкин.

"Челябинск - один из первых городов-миллионников, кто включился в комплексное развитие территорий (жители привыкли слышать уже более привычное слово "реновация"). <…> У нас на сегодняшний момент градостроительный потенциал предусматривает 55 территорий комплексного развития. Там потенциал составляет более 7 млн кв. метров жилья. 14 договоров с застройщиками уже заключено", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, многие территории, которые попали в программу комплексного развития, содержат ветхо-аварийный жилой фонд. Застройщик принимает на себя обязательства по расселению этих домов, что является обязательным условием для заключения договора.

"Таким образом, мы развиваем этим инструментом город, обновляем его инфраструктуру не только в виде новых домов, но это и новые сети, новая дорожная инфраструктура, социальные объекты, благоустройство", - отметил глава города.

По его словам, в Челябинске всего зарегистрированы порядка 6,8 тыс. многоквартирных домов, из которых на расселение стоит 144 многоквартирных дома (ветхое и аварийное жилье).

Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. Население - 1,192 млн человек.

О форуме

IX Общероссийский форум стратегического развития "Города России: технологии лидерства" проходит в Екатеринбурге 27-28 ноября. Среди участников представители более чем 250 городов России и стран СНГ. Организаторы форума - администрация Екатеринбурга, Центр стратегических разработок и Союз российских городов, под патронажем Минэкономразвития РФ, при поддержке правительства региона, аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги и Всероссийской организации местного самоуправления. ТАСС - генеральный информационный партнер.