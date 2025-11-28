Опрошенные москвичи рассказали, на что потратили бы 100 млн рублей

По данным исследования девелопера "Сумма элементов", около 30% респондентов вложили бы деньги в недвижимость, остальные - в ценные бумаги, впечатления или в покупку машины

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Порядка 30% жителей Москвы в возрасте от 24 до 55 лет приобрели бы недвижимость для инвестирования при наличии у них 100 млн рублей, следует из результатов исследования девелопера "Сумма элементов", с которыми ознакомился ТАСС. Остальные вложили бы деньги в ценные бумаги, впечатления или покупку автомобиля.

"При наличии 100 млн рублей большинство опрошенных (30%; аналитики провели соцопрос среди москвичей в возрасте от 24 до 55 лет - прим. ТАСС) определяют недвижимость как наиболее логичный способ инвестирования. Около 29% респондентов отдают предпочтение инвестициям во впечатления. Ценные бумаги как лучшую инвестицию выбрали 26% респондентов, а 15% москвичей уверены, что выгодным вложением является роскошный автомобиль", - говорится в материалах исследования.

Отмечается, что для большинства жителей столицы (34%) недвижимость премиум-класса - это прежде всего инвестиция. 19% опрошенных видят в ней символ статуса и комфорта. Одинаковое количество респондентов - по 10% - рассматривают премиальную недвижимость как способ защиты капитала от инфляции и как возможность обеспечить себе приватность. При этом значительная часть опрошенных (27%) считает, что все вышеперечисленные факторы в совокупности определяют ценность владения жильем премиум-класса.

Результаты исследования показали, что свыше трети респондентов (36%) считают, что минимальная цена объекта премиум-класса составляет от 300 млн рублей. В то же время 28% опрошенных полагают, что для приобретения высокобюджетного жилья достаточно суммы до 50 млн рублей. Каждый пятый участник опроса указал диапазон от 100 до 300 млн рублей, а 17% считают, что недвижимость премиум-класса можно купить за 50-100 млн рублей.

"Результаты исследования подтверждают инвестиционную привлекательность недвижимости премиум-класса. В условиях экономической нестабильности покупатели рассматривают высокобюджетные лоты как надежный актив для сохранения капитала и защиты от инфляции", - цитируют в исследовании коммерческого директора девелопера "Сумма элементов" Максима Лучникова.