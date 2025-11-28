bnMAP.pro: продажи новостроек в мегаполисах РФ выросли почти на 35%

Стоимость квадратного метра выросла на 7,4%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Продажи новостроек в крупнейших городах РФ выросли почти на 35% в октябре, стоимость квадратного метра - на 7,4%, сообщили ТАСС в системе мониторинга и анализа недвижимости bnMAP.pro.

"Всего в октябре 2025 года зафиксировано 27,9 тыс. лотов в сделках с новостройками в 16 мегаполисах, что на 34,8% больше, чем в октябре 2024 года. При этом средняя стоимость лота в сделках незначительно увеличилась - на 1,2%, а средняя цена за кв. метр выросла на 7,4%", - отметили аналитики.

По данным экспертов, всего в октябре 2025 года зафиксировано 27,9 тыс. лотов в сделках в исследованных городах. Рост продаж отмечен во всех городах, кроме Челябинска, где зафиксирована нулевая динамика. Максимальный рост в относительном исчислении (в процентах) отмечен в Омске (в три раза), Ростове-на-Дону (122%) и Волгограде (в два раза).

Основной причиной такого значительного годового роста стало поэтапное снижение ключевой ставки и адаптация покупателей к новым условиям кредитования. Наибольшая динамика спроса отмечена в городах, где рынок новостроек в основном представлен массовым сегментом, то есть наиболее чувствителен к изменению ипотечных ставок.

Лидером по суммарному количеству проданных объектов остается Москва. Всего в октябре в сделках в Москве зафиксировано 7,6 тыс. лотов - это на 15,2% больше, чем годом ранее. Санкт-Петербург сохранил вторую позицию с 3,6 тыс. лотов, что на 2,9% больше показателя 2024 года. На третьем месте расположился Екатеринбург, где зафиксировано 2,7 тыс. лотов - отмечен существенный рост на 35,0% по сравнению с октябрем 2024 года.

Краснодар занял четвертое место с 2,6 тыс. лотов в сделках (+85,7%), а Ростов-на-Дону поднялся на пятую позицию с 2 тыс. лотов с впечатляющим ростом в 122,2%.