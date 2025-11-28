В ГД обсуждают введение "периода охлаждения" при покупке жилья

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости сделать все, чтобы защитить добросовестных приобретателей и продавцов жилья

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы обсуждают ряд решений по защите от мошенничества продавцов и покупателей жилья, одним из них является введение "периода охлаждения" до семи дней при сделках с недвижимостью. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Важно сделать все, чтобы защитить добросовестных приобретателей и продавцов жилья. В Государственной думе обсуждаем ряд решений. Одним из них предлагается ввести "период охлаждения" для операций с недвижимостью - 7 дней", - написал Володин в Max.

По его словам, в последнее время в Госдуму поступает много обращений о мошенничестве на рынке вторичной недвижимости. Речь идет о случаях отказа передавать жилье новым собственникам после продажи квартиры и получения денег от покупателя под предлогом, что в момент совершения сделки продавец находился под воздействием мошенников. В результате добросовестные приобретатели жилья остаются и без новой квартиры, и без средств, добавил председатель Госдумы.

Законопроект о семидневном периоде охлаждения при продаже квартир собственниками внесли председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов вместе с депутатом от фракции Михаилом Делягиным. Изменения предлагается внести в закон "О государственной регистрации недвижимости", установив период охлаждения при продаже недвижимости физическим лицом. Так, предполагается, что государственная регистрация сделки будет проводиться только по истечении семи дней со дня заключения договора купли-продажи. При этом продавец сможет получить средства за продажу квартиры только после государственной регистрации перехода права собственности и только на банковский счет.

"Такой механизм позволит уберечь граждан от действий мошенников, а также финансовых и имущественных потерь", - отметил Володин.