Минстрой планирует закрепить понятие "коттеджный поселок" законодательно

Соответствующий законопроект готов ко второму чтению в Госдуме

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Понятие "коттеджный поселок", отсутствующее в законодательстве РФ, будет закреплено, соответствующий законопроект готов ко второму чтению. Об этом сообщила в ходе форума "Свой дом: новая реальность частного жилья" директор департамента жилищной политики Министерства строительства и ЖКХ РФ Ольга Корниенко.

"Ко второму чтению в Госдуме подготовлен законопроект о коттеджных поселках, который позволит урегулировать вопрос по отношению к объектам индивидуального жилищного строительства (ИЖС), построенных ранее. Возникали вопросы с общим имуществом, с дорогами, с оплатой содержания общего имущества в таких поселках. Появится понятие коттеджный поселок, которое отсутствует в законодательстве", - сказала она.

Законопроект об управлении имуществом в садовых и дачных товариществах и в коттеджных поселках был внесен в Госдуму летом 2022 года. Документ в том числе предлагает относить к жилым комплексам малоэтажные дома, возведенные по закону о долевом строительстве. Также проект прописывает правовой статус имущества малоэтажных жилых комплексов и правила пользования им.