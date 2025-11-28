ДОМ.РФ: объем выдачи ипотеки на ИЖС может вырасти на 20-25%

По словам заместителя гендиректора ДОМ.РФ Алексея Ниденса, объем будет "только нарастать"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. ДОМ.РФ прогнозирует рост объема выдачи ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) до 25% в 2026 году, сообщил в ходе форума ДОМ.РФ "Свой дом: новая реальность частного жилья" заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

"По ипотеке мы видим, что объемы значительно снизились относительно прошлых двух лет. Например, на данный момент ипотечных программ на строительство ИЖС было выдано 26 тыс. кредитов. Мы видим, что примерно с такой цифрой будет завершен этот год. На следующий год мы видим возможной выдачу кредитования на 20-25% выше, где-то за 30 тыс.", - отметил Ниденс.

По его славам, это будет меньше, чем объем выдачи, который был в 2023-2024 годах. "Но это тот объем, который, по нашим оценкам, точно не будет снижаться. Он будет только нарастать. Будет готов рынок подрядчиков. Кроме того, опираясь на прогноз Банка России, видим, что в дополнение к льготным программам все большую долю будет занимать и рыночная ипотека. Мы смотрим на развитие рынка оптимистично", - заключил Ниденс.