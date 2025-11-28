Эксперт Сырцов: дело Долиной может положительно повлиять на прозрачность рынка жилья

Все зависит от реакции государства, отметил управляющий директор компании "Метриум"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Дело Долиной может оказать положительный эффект на прозрачность и безопасность сделок с жильем в России. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.

"На мой взгляд, следует внедрять контроль органов опеки за проведением сделок с участием продавцов из "категорий риска" (кроме пожилых людей, также сироты, инвалиды и другие), либо проверять дееспособность таких собственников. Таким образом, опасения покупателей будут практически полностью сняты, угроза мошенничеств с недвижимостью сократится. В результате "эффект Долиной" может даже положительно сказаться на прозрачности и безопасности сделок со вторичным жильем", - сказал он.

Однако, по словам Сырцова, все зависит от реакции государства. При этом блокировка счетов клиентов при совершении всех сделок купли-продажи с недвижимостью, рассматриваемая депутатами, является неоправданной мерой, полагает он.

С точки зрения гражданского оборота приговор по делу Долиной скорее всего закрепит в публичном поле тезис о реальной опасности негативных сценариев и усилит осторожность участников сделки, пояснил ТАСС младший партнер юридической фирмы "Ляпунов, Терехин и партнеры" Кристина Вострикова. Юридической "гарантии" чистоты создать не получится, поскольку риск оспаривания вытекает из гражданско-правовых оснований (обман, давление, состояние лица), и суды оценивают их отдельно, отмечает она. При этом участники рынка становятся более юридически осмотрительными, и это дополнительный плацдарм для более активного вовлечения юристов и нотариусов в гражданский оборот. Нормой становятся базовые антимошеннические меры, которые ранее зачастую игнорировали: например, собственник может заранее поставить запрет на регистрацию действий без личного участия (через портал "Госуслуги"/Росреестр), чтобы отсечь часть доверенностей/удаленных сценариев.

"Исход дела не остановит вторичку, но наверняка установит новый стандарт - сделок будет меньше "на скорости", зато больше "через проверку". "Чистые" объекты с прозрачной историей и продавцами будут уходить нормально, а проблемные кейсы - чаще получать отказ покупателя или дисконт, потому что риск оспаривания стал восприниматься как реальный рыночный фактор", - полагает Вострикова.

Решение суда по делу Долиной основано на материалах конкретного дела, и экстраполировать отдельно взятое преступление и решение суда как событие, существенно меняющее рынок, не стоит, считает член правления AREA Ирина Жарова-Райт. По ее словам, весь инструментарий для совершения безопасных законных сделок на вторичном рынке достаточен. "Органы опеки, социальная защита, нотариат и Регистрационная палата - эти институты защищают не только пенсионеров и детей, но и в целом всех граждан от мошенников. При этом более обеспеченные классы населения сопровождает сонм юристов, адвокатов и брокеров", - добавила она.