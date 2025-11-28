Торговые центры начали предлагать в аренду в качестве складов

Чаще всего функция объектов меняется с торговой на складскую если это старый формат торговых центров или отдельно стоящие здания

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Торговые центры в РФ начали переформатировать в склады из-за падения спроса, сообщает консалтинговая компания IBC Real Estate.

"Владельцы торговой недвижимости выставляют на рынок аренды свои объекты в качестве складских площадей. Аналитики подсчитали, что по состоянию на начало IV квартала общий объем такого предложения по России составил 587 тыс. кв. м или порядка 15% от всего вакантного предложения в стране. В Москве и Московской области - 232 тыс. кв. м торговых площадей или 13% от общего объема вакантного предложения в регионе", - отмечается в сообщении.

В регионах экспонируется 286 тыс. кв. м такой недвижимости, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 68 тыс. кв. м.

Около четверти (23%, то есть 135 тыс. кв. м) торговых площадей, которые предлагают в аренду в качестве складов, составляют объекты, ранее принадлежавшие иностранным ретейлерам, которые продолжили деятельность после передачи российским собственникам, а также ребрендинга. Так, в качестве складов экспонируются закрытые магазины сети Desport, которая начала работу после приобретения активов Decathlon российской компанией в декабре 2023 года. Аналогичным образом маркетируются площади, ранее занятые сетью гипермаркетов Selgros.

Аналитики отметили разные типы объектов, функция которых меняется с торговой на складскую. Это, например, различные форматы устаревших ТЦ, как правило, в несколько этажей и ограниченной нагрузкой на перекрытия, а также отдельно стоящие здания, преимущественно монобрендовые (например, гипермаркеты). С точки зрения технических характеристик такие объекты, как правило, имеют рабочую высоту потолка 6-8 м и допустимую нагрузку на пол 3-4 тонны на кв. м, в то время как в складских объектах класса А рабочая нагрузка на пол не менее 8 тонн на кв. м, а рабочая высота потолка - не менее 12 м.

"Некоторые объекты торговой недвижимости действительно обладают характеристиками, которые позволяют использовать их в качестве складской недвижимости, поэтому появление такого предложения вполне закономерно", - отметил член совета директоров, руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. Складской рынок вышел из состояния острого дефицита, и арендаторы все чаще отдают предпочтение объектам с более подходящим качественным конструктивом и более низкими арендными ставками. "Однако бывшие торговые помещения часто имеют преимущество по локации, поэтому данные опции могут стать определяющим фактором выбора игроков, для которых близость к городу играет ключевую роль для развития бизнеса", - отметил он. Бумагин ожидает, что на рынке складской недвижимости станет больше предложений в опциях подобного формата, но с учетом тенденции снижения ставок аренды и роста доли вакантных площадей, перспектива использования бывших ТЦ снижается.