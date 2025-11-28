Пушилин анонсировал строительство нового ЖК в центре Донецка

Комплекс будет включать в себя полный цикл инфраструктуры

ДОНЕЦК, 28 ноября. /ТАСС/. Новый жилищный комплекс площадью более 3 га появится в центре Донецка. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, комплекс будет включать в себя полный цикл инфраструктуры.

"Возведем в Ворошиловском районе столицы региона современный и красивый комплекс, состоящий из трех многоквартирных домов переменной этажности 13-18 этажей.<...> На территории будущего жилого квартала запроектированы все необходимые площадки благоустройства, автостоянки, подземные парковки, а также детские, игровые и спортивные площадки, зоны отдыха. Общая площадь территории составляет 3,68 гектара", - следует из сообщения в Telegram-канале Пушилина.

По данным главы региона, не менее 25% сырьевой базы на строительство будет закупаться у местных производителей.

Пушилин добавил, что при строительстве многоквартирных домов 5% квартир выделяется под маневренный фонд.