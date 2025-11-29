Цены на квартиры в доме Долиной не выросли с начала дела о мошенничестве

Состоятельные покупатели ищут новостройки, пояснили риелторы

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Цены на квартиры в доме певицы Ларисы Долиной, который расположен в столичных Хамовниках, с момента начала дела не выросли в отличие от другой элитной недвижимости в Москве. Состоятельные покупатели ищут новостройки, а этот дом морально устарел, пояснили опрошенные ТАСС риелторы.

Первичная недвижимость в Хамовниках стоит в среднем почти 3 млн рублей за кв. м, однако вторичное жилье здесь намного дешевле, рассказала агентству директор управления элитной недвижимости компании "Метриум премиум" Анна Раджабова. "Состоятельные покупатели в основном заинтересованы в приобретении новостроек либо, по крайней мере, домов, недавно введенных в эксплуатацию. А клубный дом "Ксеньинский", где находится квартира Ларисы Долиной, построен почти 30 лет назад. Такие объекты большинство клиентов высокобюджетного сегмента считают морально устаревшими, даже если с инженерно-технической точки зрения они до сих пор находятся в превосходном состоянии. В результате "квадрат" в подобных домах обойдется покупателям в среднем в 600 тыс. рублей - по цене новостроек бизнес-класса. Никаких колебаний цен в связи с делом Долиной здесь не наблюдается", - сказала она.

В Ксеньинском переулке, дом 3, где расположена квартира Ларисы Долиной, экспонируются три квартиры площадью от 180 до 340 кв. м, стоимость квадратного метра - от 550 тыс. рублей до 1,2 млн рублей, сообщил ТАСС владелец агентства элитной недвижимости "Ашихмин и партнеры", член правления AREA Григорий Ашихмин. "Стоимость зависит от отделки, функционала и видовых характеристик. Цены остаются такими же, что были и год назад, громкое дело на них не повлияло", - добавил он.

Дом расположен недалеко от Хамовнического суда, в 300 м от Усадьбы Толстого и 200 м от Никольской церкви в Хамовниках.

Ранее сообщалось, что средняя цена приобретенного объекта элитной недвижимости в новостройках Москвы выросла в третьем квартале 2025 года до 1,5 млн рублей за 1 кв. м, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.