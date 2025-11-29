В Народном фронте развеяли мифы о порядке выдачи государством бесплатного жилья

Россиянам выделяют жилые помещения по договору соцнайма с правом последующей приватизации и по адресу, определенном муниципалитетом, сообщила эксперт Ирина Блинкова

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Имеющие право на бесплатное жилье от государства россияне не могут выбрать его расположение, это прерогатива муниципалитета. Об этом ТАСС рассказала эксперт Народного фронта Ирина Блинкова.

"Один из самых распространенных мифов о получении бесплатной квартиры - это возможность получения квартиры в собственность от государства в любой части муниципалитета. На самом деле, жилье предоставляется по нормам площади, зачастую в уже существующем жилом фонде, его выбор ограничен и определяется муниципалитетом", - пояснила она.

Эксперт подчеркнула, что для граждан, признанных нуждающимися в жилом помещении, квартира выдается не с правом собственности, а по договору социального найма. "При этом законодательство предоставляет право на последующую приватизацию такого жилья", - добавила она.

Таким образом, как уточнила Блинкова, государство обеспечивает граждан жильем, соответствующим установленным нормативам, однако его расположение и характеристики определяются возможностями муниципального жилого фонда, а не личными предпочтениями очередников.