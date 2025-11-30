Депутат ГД Гаврилов: решение ВС по делу Долиной станет ориентиром для судей

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям отметил, что история со случаем артистки вышла за рамки частного спора между певицей и покупательницей ее квартиры

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Разговор о новом пленуме Верховного суда становится насущной практической потребностью в связи со случаем Ларисы Долиной, его решение станет ориентиром и для судей, и для участников рынка, сказал ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

"История с делом Долиной-Лурье вышла далеко за рамки частного спора между певицей и покупательницей ее квартиры. Для рынка вторичного жилья это уже своеобразный стресс-тест: люди увидели, что договор купли продажи, регистрация в реестре и тщательно собранный пакет документов могут не спасти от сценария, где собственность возвращают прежнему владельцу, а покупатель остается без жилья и без возвращенных средств", - сказал он.

Юридически спор крутится вокруг толкования последствий недействительности сделки и редкого для гражданского права отказа от двусторонней реституции, пояснил депутат. "Кодекс строит модель, в которой каждая сторона возвращает все полученное, а исключения предусмотрены для случаев сознательного участия в противоправных схемах либо для явно антисоциальных сделок. В деле Долиной-Лурье суды применили иную конструкцию: признали договор недействительным, но оставили квартиру прежнему собственнику без реального механизма возврата денег покупательнице", - сказал он.

Для миллионов потенциальных приобретателей такой поворот звучит как сигнал о том, что риск чужого обмана перекладывается на них почти полностью, констатировал Гаврилов. "В этой ситуации разговор о новом пленуме Верховного суда становится насущной практической потребностью: нижестоящие инстанции по всей стране уже сталкиваются с исками по схеме "продажа под влиянием мошенников", и без общей позиции каждый суд формирует свой подход. Результат - разная трактовка сходных ситуаций, нервозность на рынке и постоянный вопрос: как суд оценит сделку, совершенную несколько лет назад", - считает депутат.

Новый пленум мог бы задать более четкую траекторию: важна фиксация критериев добросовестности - какие действия по проверке продавца и квартиры суд расценивает как достаточные, какую роль играют выписки из реестра, нотариальная форма, банковские расчеты, отметил депутат. "Разъяснения требует и механизм компенсации добросовестному приобретателю за счет казны, о котором многие слышали, но мало кто реально использовал. Пленум, который ответит на вопросы, поднятые делом Долиной-Лурье, станет ориентиром и для судей, и для участников рынка: какие риски принимает на себя покупатель, какие действия реально защищают его интересы и в каких ситуациях ссылка на влияние мошенников не открывает дорогу к возврату квартиры прежнему владельцу", - сказал Гаврилов.