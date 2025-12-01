В Донбассе и Новороссии большим спросом пользуются новостройки комфорт-класса

Речь идет об объектах в прибрежных и центральных зонах, капитально восстановленных кварталах крупных городов

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Новостройки комфортного класса пользуются наибольшей популярностью в Донбассе и Новороссии. Об этом в беседе с ТАСС рассказал заслуженный строитель Республики Крым, управляющий партнер одного из ведущих застройщиков в Крыму Тимур Власенко.

"В новых регионах основным спросом пользуются новостройки комфорт-класса. <...> Элитный сегмент формируется точечно: в первую очередь речь об объектах в привлекательных прибрежных зонах, в частности, по курортной линии Азовского моря и в центральных, капитально восстановленных кварталах крупных городов", - отметил он.

По его словам, в ДНР активная застройка идет в Мариуполе и Донецке. "Это означает, что именно новостройки формируют предложение и привлекают основной поток покупателей", - считает он.

Более двух третей операций с новостройками, по его словам, совершают не местные покупатели - то есть спрос идет из других регионов РФ, а не только от местных жителей. Покупатели рассматривают покупку как инвестицию, так как это перспективный регион.

Строительный бум в Донбассе и Новороссии

Рынок недвижимости в регионах Донбасса и Новороссии впервые, с момента вхождения в состав России в 2022 году, начал демонстрировать рост.

Строительство жилых комплексов в этих регионах только начинается. К примеру, на территории ЛНР, впервые со времен СССР началось возведение нового жилья, предлагаются перспективные площадки для застройки. К 2030 году планируется построить и ввести в эксплуатацию более 5 млн кв. м жилья.

В Херсонской области выделено для строительства жилья порядка 44 участков площадью почти 600 га с потенциалом в 5,7 млн кв. м. В Запорожской области до 2030 года планируется ввести в эксплуатацию 1 млн кв. м жилья. Ранее в Минстрое РФ сообщали ТАСС о реализации в ДНР более 70 проектов инвестиционного жилищного строительства. Ими занимаются 25 застройщиков. План ввода в эксплуатацию жилья в ДНР на этот год составил более 750 тыс. кв. м, а к 2030 году показатель увеличат до почти 1,8 млн кв. м.