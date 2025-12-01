В NF Group рассказали, где курортную недвижимость покупали чаще всего

По данным аналитиков, ключевой интерес сосредоточен на объектах с гарантированным повышением доходности и низкими затратами на эксплуатацию

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Наиболее востребованными курортными направлениями для покупки недвижимости в РФ с начала 2025 года стали Алтай, Архыз и Сочи, на которые приходится 40%, 25% и 20% от общего количества запросов соответственно. Об этом говорится в материалах NF Group, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Самыми востребованными курортными направлениями России с начала года стали Алтай, Архыз и Сочи. На них приходится 40%, 25% и 20% от общего количества запросов на покупку курортной недвижимости. Оставшаяся доля - 15% - сформирована интересом покупателей к такими локациям как Калининград, Туапсе, Геленджик и Ленинградская область", - отмечается в материалах.

На конец октября 2025 года инвестиционная привлекательность Алтайского края выросла во многом на фоне запланированного завершения реконструкции аэропорта в Горно-Алтайске и присвоения ему международного статуса. Архыз набирает популярность благодаря расположению и ожидаемому строительству международного аэропорта. Сочи же исторически являлся одним из ведущих курортов страны. В Калининграде, Туапсе, Краснодарском крае и Ленинградской области квартиры и апартаменты покупались в качестве внесезонного аналога дачи.

По данным аналитиков, по итогам января-октября 2025 года курортную недвижимость в основном приобретали для инвестиций и диверсификации активов. Ключевой интерес покупателей сосредоточен на объектах с гарантированным повышением доходности и низкими затратами на эксплуатацию. В связи с этим ожидается рост числа запросов к недвижимости с развитой внутренней инфраструктурой и управлением профессиональных операторов.

В последние месяцы восприятие курортной недвижимости меняется, и объекты переходят от модели "дача у моря" в статус инвестиционного актива, отметила директор департамента зарубежной и курортной недвижимости NF Group Анна Ларина. Покупатели интересуются наличием сильного оператора и прозрачной программой доходности, заключила она.