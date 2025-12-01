ДОМ.РФ: число ипотечных кредитов в РФ снизилось на 35% за 11 месяцев 2025 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Количество ипотечных кредитов в России за 11 месяцев 2025 года снизилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 799 тыс., говорится в сообщении аналитического центра ДОМ.РФ.

"Всего за 11 месяцев 2025 года выдано 799 тыс. кредитов на 3,6 трлн рублей - на 35% по количеству и на 21% по сумме ниже год к году", - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, рынок ипотечного кредитования продолжает восстанавливаться. В ноябре банки предоставили 103 тыс. кредитов (+42% год к году) на 474 млрд рублей (+73% год к году).

Ипотечный портфель банков на 1 декабря составил 21,3 трлн рублей, увеличившись на 1,2 трлн рублей (+5,7%) с начала 2025 года.

Доля граждан, считающих, что ипотечные ставки будут снижаться, в октябре выросла до 21% (+2 п.п. в сравнении с сентябрем и +14 п.п. с началом года).