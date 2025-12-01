Эксперт Хорошилова: азиатские рестораны лидируют по числу закрытий в ТЦ России

Старший директор и руководитель департамента офисной недвижимости CORE.XP предположила, что азиатский тренд в гастрономическом сегменте прошел

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Магазины модной индустрии лидируют в структуре открытий и закрытий арендаторов в торговых центрах (ТЦ) РФ в 2025 году, -а азиатские рестораны - по числу закрытий. Об этом сообщила журналистам старший директор и руководитель департамента офисной недвижимости CORE.XP Ирина Хорошилова.

"Категория фешен лидирует как в части количества открытых брендов и магазинов, так и в части закрытых. Интересно, что в пока еще активном сегменте заведений общественного питания, закрывших двери в 2025 году, большую долю составляют заведения азиатской кухни (минус 30% год к году - прим. ТАСС). Видимо, азиатский тренд в гастрономическом сегменте прошел", - сказала она.

Эксперт отметила, что в третьем квартале этого года на фешен пришлось 50% всех закрытых точек. Количество иностранных брендов, вышедших в РФ, снизилось на 46% - с 24 до 13. По географии лидируют Европа (31%), Турция (31%) и Китай (23%). Одежда, обувь и аксессуары сохраняют первое место среди новых выходов (61%).

В 2026 году ожидается 30-процентный рост строительства торговых площадей, в том числе за счет возведения ТЦ в составе жилых комплексов, отмечает Прилуцкая. Доля свободных торговых площадей продолжит рост и достигнет 8,3%, отражая снижение покупательской способности и замедление экономики в целом, заключила она.