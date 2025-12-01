Девелопер объяснил перенос срока ввода домов в Ленобласти сменой подрядчика

На объекты выведены новые подрядчики, которые приступили к выполнению работ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) А101 перенесла сроки ввода домов в проекте во Всеволожске Ленинградской области из-за смены подрядной организации, выполнявшей работы по чистовой отделке, рассказали ТАСС в пресс-службе девелопера.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту нарушения прав дольщиков в Ленинградской области.

"ГК А101 действительно была вынуждена перенести сроки ввода домов в проекте во Всеволожске. Причиной изменения графика стала необходимость смены подрядной организации, выполнявшей работы по чистовой отделке", - отмечается в сообщении. Также в пресс-службе уточнили, что первый перенос был с конца сентября на конец декабря, но впоследствии пришлось объявить о повторном переносе на март и апрель.

На объекты выведены новые подрядчики, которые приступили к выполнению работ. Компания принимает все необходимые меры для минимизации последствий от смены подрядчика и соблюдения обновленных сроков, указывается в сообщении.