Долину пригласили в ГД для обсуждения проблемы сделок с жильем на вторичке

Заседание состоится 17 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Народную артистку РФ Ларису Долину пригласили к участию в круглом столе в Госдуме, на котором 17 декабря будут обсуждаться правовые механизмы защиты участников сделок на рынке вторичного жилья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе депутата от ЛДПР Дмитрия Свищева, который создал антикризисную рабочую группу по защите прав граждан при сделках с недвижимостью.

"Первое заседание рабочей группы пройдет в формате открытого круглого стола "Кризис доверия на вторичном рынке: правовые механизмы защиты участников сделок" 17 декабря 2025 года в Государственной думе. На него приглашены: ведущие юристы и адвокаты, специализирующиеся на жилищных спорах, представители Росреестра, Минюста и банковского сектора, депутаты профильных комитетов Госдумы, представители страховых организаций, правозащитники и авторитетные блогеры, народная артистка РФ Лариса Долина", - говорится в сообщении.

В российских СМИ широко обсуждаются случаи, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Прецедентом стала история с Долиной, сделка по продаже квартиры которой была признана недействительной, покупатель лишился жилья и денег, оставшись с ипотекой.

По словам депутата, поводом для проведения мероприятия стало резко распространение мошеннической схемы, в которой продавцы жилья, получив деньги и зарегистрировав сделку, через суд требуют вернуть себе имущество, заявляя, что стали жертвами мошенников. В результате зачастую страдает добросовестный покупатель - он остается и без жилья, и без денег.

"Ситуация приобрела характер национального бедствия. Люди боятся покупать квартиры. Они видят, что даже идеально чистая с точки зрения закона сделка может быть отменена по надуманному предлогу. Мы обязаны разорвать этот порочный круг беззакония и безответственности", - отметил Свищев.

В повестке круглого стола - анализ слабых мест в Гражданском и Гражданско-процессуальном кодексах, позволяющих оспаривать легитимные сделки, предложение поправок, в том числе о введении презумпции добросовестности покупателя, если сделка прошла нотариальное удостоверение и банковский контроль, а также стимулирование использования эскроу-счетов с периодом охлаждения в три-шесть месяцев.