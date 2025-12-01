Медведев предложил расширить перечень доходов при выдаче жилья сиротам

После проработки этого вопроса с правительством и Госдумой инициатива будет оформлена в виде законопроекта, отметил председатель "Единой России"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил подготовить законодательные поправки, которые позволят учитывать более широкий перечень доходов семей при оформлении жилищных сертификатов для детей-сирот. Речь идет о доходах, принимаемых в расчет при определении права на получение сертификата.

На приеме граждан к Медведеву обратилась жительница Воронежской области, состоящая на учете как сирота с 2011 года. Она рассказала, что получила отказ в выдаче жилищного сертификата: из-за декретного отпуска ее личный доход оказался ниже установленного порога, а заработок мужа при расчете не учитывается, хотя позволяет семье приобретать жилье.

Медведев подчеркнул, что подобные ситуации возникают и в других регионах и требуют законодательного решения. "Речь идет о том, чтобы в эту сумму [доходов при получении жилищного сертификата] включались разные доходы. Мы постараемся сделать так, чтобы при жилищном обеспечении людей в похожих на вашу ситуациях, спектр доходов, который принимается в расчет при выдаче сертификата, был расширен", - заявил Медведев.

По его словам, после проработки с правительством и Госдумой инициатива будет оформлена в виде законопроекта. Медведев выразил уверенность, что изменения помогут решить проблему заявительницы и других граждан в аналогичной ситуации.