В Петербурге снизился спрос на недвижимость для промышленного производства

Объем сделок составил более 90 тыс. кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Объем сделок на рынке производственной недвижимости Петербурга и Ленобласти в 2025 году составил более 90 тыс. кв. м, что на 31% ниже уровня 2024 года, сообщает пресс-служба консалтинговой компании Maris.

"Прирост нового спекулятивного предложения индустриальной недвижимости в 2025 составил более 90 тыс. кв. м, что на 31% меньше, чем в 2024", - говорится в сообщении.

В активной стадии строительства по состоянию на конец года на рынке находится порядка 120 тыс. кв. м производственной недвижимости. На ближайшие три года планы девелоперов по вводу новых качественных индустриальных объектов превышают 800 тыс. кв. м.

Основной спрос на производственную недвижимость Петербурга и Ленинградской области формируют компании, работающие в таких отраслях, как: промышленность строительных материалов, машиностроение и металлообработка, пищевая промышленность. На них в совокупности ежегодно приходится 60-70% всех сделок на рынке производственной недвижимости Петербурга и Ленобласти.