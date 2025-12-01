Минстрой: опыт РФ в области КРТ может быть востребован в Саудовской Аравии

По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, российский опыт в BIM-проектировании, создании умных домов и энергоэффективных решений интересен для саудовских коллег

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российский опыт в области комплексного развития территорий (КРТ) может быть востребован в Саудовской Аравии. Об этом говорится в сообщении Минстроя РФ по итогам Российско-Саудовского инвестиционного и делового форума со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина.

"Прежде всего, мы видим значительный потенциал в области комплексного развития территорий и строительства доступного и комфортного жилья. Российские девелоперы обладают большим опытом реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий - от жилых кварталов и социальных объектов до инженерной и транспортной инфраструктур - с учетом современных требований к энергоэффективности, экологичности и созданию качественной городской среды. Этот опыт может быть востребован при реализации крупных градостроительных инициатив, которые сегодня осуществляются в королевстве в соответствии с Vision 2030", - отметил Стасишин.

По его словам, российский опыт в BIM-проектировании, создании умных домов и энергоэффективных решений интересен для саудовских коллег. Отечественные технологии модернизации систем водоснабжения, теплоснабжения и благоустройства городских пространств востребованы в рамках мегапроектов, которые сейчас реализуются в королевстве.

Между странами также есть взаимный интерес в обмене опытом в части секьюритизации ипотечных кредитов, развитии инструментов финансирования жилищных и инфраструктурных проектов, цифровизации стройотрасли. Также возможно расширение сотрудничества в части "зеленого" строительства, городской среды, научных исследований и технологий.

"Мы рассматриваем широкие возможности участия российских компаний в создании и модернизации городской и туристской инфраструктуры - дорожной сети, инженерных коммуникаций, объектов общественного назначения, культурных, спортивных и рекреационных пространств. Мы готовы обсуждать различные форматы сотрудничества: государственно-частное партнерство, концессионные соглашения, проекты под ключ с участием российских компаний в проектировании, строительстве, поставке строительных материалов и техники, а также в последующей эксплуатации объектов", - отметил Стасишин.