В Калининградской области продают бывшую немецкую психлечебницу

Начальная стоимость объекта составила 22,5 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Корпорация развития Калининградской области выставила на торги комплекс зданий бывшей психиатрической лечебницы Алленберг, построенной в середине XIX века. Начальная стоимость объекта - 22,5 млн рублей, сообщили ТАСС в региональном министерстве экономического развития, промышленности и торговли.

"Впервые на торги выставлены исторические здания бывшей немецкой психиатрической лечебницы Алленберг, расположенные в городе Знаменск Калининградской области. Предлагаются земельный участок площадью 10,6 гектара, 25 нежилых зданий и сооружений, а также три встроенных помещения", - сообщил собеседник агентства. Уточняется, что с июня 2025 года ранее заброшенный объект приобрела корпорация развития области.

Как рассказала ТАСС экскурсовод и гид-переводчик, аккредитованный при правительстве региона, Татьяна Удовенко, Provinzial Heil-und Pflegeanstalt Allenberg (с нем. "Провинциальная психиатрическая больница Алленберг") расположена на территории современного поселка Знаменск Гвардейского городского округа Калининградской области. Ранее населенный пункт носил немецкое название Велау.

Психбольницу Алленберг начали строить в 1848-1852 годах. Главный ансамбль зданий имеет черты неороманского стиля. Это было крупнейшее в Восточной Пруссии заведение указанной направленности. Во времена расцвета Алленберга здесь могли разместить до 1,5 тыс. пациентов. На территории были расположены корпуса для душевнобольных, административные и хозяйственные здания, в том числе своя кузня и участки для занятия сельским хозяйством. Сохранилась кирха, в которой проходили богослужения для пациентов.

Лечебницу закрыли нацисты в 1939 году. До 1945 года в Алленберге стояли подразделения СС, а после Победы в корпусах расквартировали часть ПВО Красной армии. Советские и позже российские войска служили в Алленберге вплоть до 2013 года.