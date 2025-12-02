Эксперт Луценко допустил, что аренда квартир больше не подорожает в 2025 году

Арендные ставки опустились до уровня августа, отметил специалист

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Средние ставки аренды на жилье в российских городах упали до августовского уровня, не исключено, что съемное жилье в РФ больше не будет дорожать в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Мир квартир" Павел Луценко.

"Ставки аренды уже опустились до августовского уровня, сведя на нет сентябрьское сезонное подорожание. Арендаторы отказываются платить завышенную плату, отчаянно торгуются и готовы рассмотреть более удаленные от центра или от метро варианты, меньшей площадью и т. д. Куда двинутся ставки в декабре, сказать сложно, но, по-видимому, рынок нащупал наконец баланс цены и предложения. Не исключено, что к концу года стоимость съемного жилья останется на нынешнем уровне", - сказал собеседник агентства.

Так, по данным аналитиков портала, за прошедший месяц арендные однушки стали дешевле в 41 из 70 исследованных городов РФ. Больше всего ставки упали в Брянске (-11,3%), Курске (-6,4%), Якутске (-5,9%), Набережных Челнах (-5,6%) и Иванове (-5%). В Москве и Санкт-Петербурге за ноябрь стоимость аренды однушек снизилась на равную величину - 1,8% (до 57 373 и 41 471 руб./мес. соответственно). В среднем однокомнатные квартиры в России подешевели на 0,5%, до 27,8 тыс. рублей в месяц.

Аренда двухкомнатных квартир за ноябрь подешевела в 42 городах, в среднем - на 0,5%, до 34,8 тыс. рублей в месяц. Наибольшая отрицательная динамика - в Волжском (-6,4%), Нижнем Тагиле (-4,7%), Барнауле (-4,6%), Чебоксарах (-4,4%) и Брянске (-4%). Москва потеряла 0,5%, и теперь двухкомнатные квартиры там сдаются за 69,3 тыс. руб./мес. В Санкт-Петербурге также снижение - на 2,4%, до 51,2 тыс. руб./мес.

Трехкомнатные квартиры стали сдаваться дешевле в среднем на 0,9% за 43,5 тыс. рублей в месяц, падение зафиксировано в 39 городах. Самая высокая отрицательная динамика - в Севастополе (-15,5%), Твери (-12,7%), Кирове (-10,5%), Туле (-10,2%) и Смоленске (-9,6%). В Москве трешки подешевели за месяц на 0,5%, до 87,5 тыс. руб./мес., в Санкт-Петербурге - на 4,2%, до 62,3 тыс. руб./мес.