ВШЭ: транспортная доступность сильнее всего влияет на стоимость жилья

Еще одним важным параметром является возраст здания, сообщается в исследовании факультета географии и геоинформационных технологий Высшей школы экономики в Саратове

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Доступность общественного транспорта и возраст зданий являются ключевыми параметрами, влияющими на стоимость жилой недвижимости. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании, которое провел факультет географии и геоинформационных технологий Высшей школы экономики в Саратове.

"Результаты исследования показали, что транспортная доступность и возраст зданий статистически объясняют до половины различий между районами Саратова в средней цене предложения жилой недвижимости. Каждая минута в пути на автомобиле от исторического центра города уменьшала среднюю цену в объявлении о продаже квартиры на 870 руб./м2, на общественном транспорте - на 455 руб./м2. Вопреки ожиданиям, доступность общественным транспортом оказалась лучшим фактором, сильнее всего влияющим на стоимость жилья", - говорится в исследовании.

Выпускник факультета Петр Гонюхов и доцент, руководитель научно-учебной группы "Пространственный анализ и моделирование городских процессов" Александр Шелудков выяснили, что транспортная политика является ключевым инструментом управления территориальным развитием города.

"В нашей работе мы поставили вопрос, различаются ли эффекты для стоимости жилья со стороны доступности на личном автомобиле и общественным транспортом. Кроме того, мы проблематизировали само понятие центра города, использовав две метрики доступности - время пути от Речного вокзала Саратова, который расположен в историческом центре города, и среднее время пути до всех точек в городе, которое отражает положение географического центра Саратова", - заявил Гонюхов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Шелудков отметил, что команда использовала данные о стоимости жилой недвижимости на основе 80 тыс. объявлений с сайтов крупнейших агрегаторов. "Помимо доступности, на стоимость жилья влияет множество других факторов: характеристики самого жилья и района - состояние дома и квартиры, этажность, планировка, наличие школ, поликлиник, магазинов, парков и прочего. Чтобы их учесть, мы добавили в модели комплексную характеристику возраста зданий", - сказал руководитель Шелудков.