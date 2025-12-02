В ГД предлагают выработать единые правила оспаривания сделок с недвижимостью

В российских СМИ широко обсуждаются случаи, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Депутаты думской фракции КПРФ Нина Останина и Алексей Корниенко в связи с ситуацией вокруг сделки с квартирой певицы Ларисы Долиной обратились к председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову и главе Минюста Константину Чуйченко с предложением выработать единые подходы к рассмотрению дел о признании сделок с недвижимостью недействительными. Тексты писем опубликованы в Telegram-канале Останиной.

В российских СМИ широко обсуждаются случаи, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Прецедентом стала история с Долиной, сделка по продаже квартиры которой была признана недействительной, покупатель лишился жилья и денег, оставшись с ипотекой.

"В целях обеспечения единообразного применения законодательства РФ просим вас рассмотреть указанную ситуацию и принять необходимые меры в целях выработки единых подходов к применению норм гражданского законодательства о реституции, обеспечения стабильности гражданского оборота и конституционного баланса интересов сторон сделки, в том числе покупателя, действовавшего добросовестно", - говорится в обращении.

Депутаты отмечают, что в судебной практике наблюдаются существенные расхождения в подходах к признанию сделок недействительными, включая случаи, когда суды применяют одностороннюю реституцию - возвращают имущество первоначальному собственнику без компенсации добросовестному покупателю. По их словам, такие решения вызывают широкий общественный резонанс и ставят под угрозу права граждан, которые приобрели недвижимость на законных основаниях.

"Ситуация с квартирой Ларисы Долиной и Полины Лурье - симптом системной проблемы, которая бьет по сотням добросовестных покупателей. Когда суды, опираясь лишь на заявления о мошенничестве без приговора, массово расторгают уже завершенные и зарегистрированные сделки, это подрывает основы гражданского оборота. Люди остаются и без денег, и без жилья, взятого часто в ипотеку. Это кричащая несправедливость", - написала Останина в своем телеграм-канале.

Дело Долиной

Второй кассационной суд общей юрисдикции 27 ноября признал законными решения Хамовнического суда Москвы, а также Мосгорсуда о возвращении Долиной квартиры, которую она продала под влиянием телефонных мошенников. Хамовнический районный суд 28 марта удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Право собственности ответчика на спорное имущество было прекращено и признано за Долиной. Мосгорсуд также признал это решение законным.

По данным источника ТАСС, знакомого с материалами дела, 34-летняя Полина Лурье - мать-одиночка, которая приобрела квартиру у Долиной, продавшей ее под влиянием телефонных мошенников. Стоимость квартиры составляет порядка 112 млн рублей.