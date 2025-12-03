Квартиру с самой большой кухней в России продают в Москве

Площадь этой кухни составляет 200 кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Площадь самой большой кухни в России составляет 200 кв. м, квартира за 2,5 млрд рублей продается в Москве, выяснил ТАСС вместе с экспертами.

По данным платформы "Циан", 200-м кухня находится в шестикомнатной квартире в одном из новых элитных жилых комплексов в районе Хамовники в Москве. Ее площадь в четыре раза превышает среднюю площадь квартиры в доступном сегменте. Площадь самой квартиры составляет 600 кв. м, ее продают за 2,5 млрд рублей.

На втором месте - кухня площадью 165,3 кв. м в квартире площадью 364 кв. м в Санкт-Петербурге. Кухня позиционируется в объявлении как зал-столовая с панорамными окнами и выходом на террасу "для идиллических семейных завтраков и приватных вечеринок". Сама квартира продается за 453 млн рублей.

Замыкает топ-3 кухня площадью 70 кв. м в четырехкомнатном пентхаусе в Сочи. Площадь объекта - 466 кв. м, его продают за 320 млн рублей. В квартире дорогостоящий ремонт, выполненный с использованием качественных материалов.

Где продают самые большие кухни

По словам управляющего директора компании "Метриум" Руслана Сырцова, вместительные кухни площадью 100 кв. м и более недавно были представлены в продаже в Пресненском и Басманном районах Москвы (вторичный рынок) и на Якиманке (рынок новостроек). "Однако все же подобные варианты проектируются нечасто. Как правило, даже в элитных пентхаусах площадь кухни-гостиной не превышает 50 кв. м", - объяснил ТАСС эксперт.

По словам директора по девелопменту компании Rariteco Екатерины Борисовой, в квартире в элитных новостройках может быть даже две кухни - техническая (предназначена для приготовления пищи, хранения продуктов) и "парадная", которой пользуются сами владельцы жилья.

"В дорогих сегментах одним из трендов сейчас стала организация полноценной кладовки при кухне. Часть покупателей хотят иметь на кухне подобие "мягкого уголка", места, где, например, находятся дети под присмотром родителей", - отметила Борисова в беседе с ТАСС.